Agrigento

Agrigento Capitale della cultura, Mazzi: “non direi che è stato un flop”

Le parole del Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi

Pubblicato 2 ore fa
Da Irene Milisenda



“Non so dire se è stato un flop, non è una parola che io amo, perchè comunque il titolo di Capitale della cultura, anche se magari nell’anno in cui si devono realizzare gli eventi e le iniziative poi non si raggiungono le aspettative che si avevano, però il titolo rimane. Penso che era un progetto ambizioso, perchè effettivamente anche noi quando l’avevamo visto c’erano alcune cose convincenti. Tra l’altro sono reduce della presentazione dell’Aquila come Capitale della cultura, e sono stato anche presente nel passaggio del testimone tra Pesaro e Agrigento e avevo avvertito qualcosa, però è chiaro che poi la gestione di questa procedura, cioè di tutto quello che viene fatto come Capitale della cultura poi è del territorio. Però non direi che è stato un flop”. Queste le parole del sottosegretario di Stato alla Cultura, Gianmarco Mazzi, intervenuto oggi ad Agrigento, per la presentazione e inaugurazione delle Case Montane da parte del Fai.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Economia

Aeroporto di Palermo, a novembre passeggeri in crescita del 6,5% rispetto al 2024
Foto

Inaugurate oggi Case Montane al Giardino della Kolymbethra
Apertura

L’armiere del clan di Villaseta, difesa chiede incompatibilità del giudice  
di Irene Milisenda

Agrigento Capitale della cultura, Mazzi: “non direi che è stato un flop”
Canicattì

Rubati fucili, pistole e munizioni: colpo in un’abitazione a Canicattì
Agrigento

L’Amico del Popolo celebra 70 anni, sabato convegno al Museo Archeologico
banner italpress istituzionale banner italpress tv