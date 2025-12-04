Agrigento Capitale della cultura, Mazzi: “non direi che è stato un flop”





“Non so dire se è stato un flop, non è una parola che io amo, perchè comunque il titolo di Capitale della cultura, anche se magari nell’anno in cui si devono realizzare gli eventi e le iniziative poi non si raggiungono le aspettative che si avevano, però il titolo rimane. Penso che era un progetto ambizioso, perchè effettivamente anche noi quando l’avevamo visto c’erano alcune cose convincenti. Tra l’altro sono reduce della presentazione dell’Aquila come Capitale della cultura, e sono stato anche presente nel passaggio del testimone tra Pesaro e Agrigento e avevo avvertito qualcosa, però è chiaro che poi la gestione di questa procedura, cioè di tutto quello che viene fatto come Capitale della cultura poi è del territorio. Però non direi che è stato un flop”. Queste le parole del sottosegretario di Stato alla Cultura, Gianmarco Mazzi, intervenuto oggi ad Agrigento, per la presentazione e inaugurazione delle Case Montane da parte del Fai.