Lavori sulla SP20 Casteltermini-San Biagio Platani, aggiudicata gara d’appalto

E' stata infatti completata la gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di questa strada interna

l Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà lavori di manutenzione sulla Strada Provinciale n. 20 Casteltermini-San Biagio Platani. E’ stata infatti completata la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di questa strada interna, fondamentale per i collegamenti tra i due centri e numerose attività agrozootecniche e artigianali della zona.

L’appalto è stato aggiudicato all’Impresa Nuova Costruzioni srls in avvalimento con l’impresa Futura 88 scrl (ausiliaria) di Agrigento con un ribasso del 32,2019%. L’importo complessivo della gara è di 3.600.000,00 euro (compresi 72.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), interamente finanziati dalla Regione Sicilia con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020 (Sezione Speciale 2, giusto D.G.R. n. 1047/2025). “Un altro passo in avanti verso un ulteriore miglioramento della rete viaria di nostra competenza” afferma il Presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino “grazie al cospicuo finanziamento ottenuto dal progetto esecutivo che consentirà di garantire la sicurezza di questa strada percorsa ogni giorno da lavoratori e studenti, e sulla quali sono presenti diverse attività produttive”.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 24 mesi lavorativi continuativi dalla data di consegna. su indicazioni dello staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali, che ha redatto il progetto, per l’eliminazione di frane e cedimenti della sede stradale. A breve è prevista la firma del relativo contratto d’appalto.

