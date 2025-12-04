Siracusa

Investe motociclista e scappa, 43enne denunciato per omissione di soccorso

Aveva provocato un incidente omettendo di prestare soccorso al conducente di un motoveicolo e dandosi alla fuga

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Augusta hanno denunciato in stato di libertà un 43enne per fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.

Le tempestive attività investigative poste in essere dai Carabinieri hanno consentito di identificare il 43enne che, la sera di venerdì, transitando sulla SP.1 Augusta – Brucoli alla guida della propria autovettura, aveva provocato un incidente omettendo di prestare soccorso al conducente di un motoveicolo e dandosi alla fuga.

La vittima è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario e trasportata presso l’ospedale di Augusta dove è stata medicata e dimessa.

