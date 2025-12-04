Si accende il Natale al teatro Pirandello, arriva “Christmas Carol – Il Musical”

C’è un momento dell’anno in cui la magia diventa possibile, in cui la scena si illumina e il teatro si trasforma in un grande abbraccio collettivo. Quest’anno, a regalare questo incanto, è “Christmas Carol – Il Musical”, il capolavoro immortale di Charles Dickens che approda al Teatro Pirandello grazie alla Fondazione Teatro Pirandello e alla direzione artistica di Roberta Torre. Uno spettacolo totale, emozionante, sorprendente: oltre 20 artisti in scena, 150 costumi, grandi effetti visivi e musiche originali che avvolgono il pubblico in un’atmosfera natalizia da brividi. La versione firmata da Melina Pellicano – regista e autrice dell’adattamento – resta fedelissima al romanzo, conservando tutto il fascino, l’ironia e la poesia che hanno reso celebre nel mondo la storia di Ebenezer Scrooge.

Appuntamenti al Teatro Pirandello: Mercoledì 10 dicembre, ore 21.00 e Giovedì 11 dicembre, ore 17.30. Al centro della scena, nel ruolo dell’avaro che scopre la redenzione nella notte più magica dell’anno, c’è Fabrizio Rizzolo, pronto a dare corpo e voce a uno dei personaggi più iconici della letteratura mondiale. Accanto a lui, un cast numeroso e affiatato che anima fantasmi, visioni, bambini, memorie e speranze. A plasmare l’imponente impianto visivo sono le creazioni di Alessandro Marrazzo, che firma luci, effetti speciali e scenografie (con Francesco Fassone).

I 150 costumi portano invece la firma di Marco Biesta, mentre le musiche originali sono di Stefano Lori e Marco Caselle. «Il romanzo di Dickens ha già una natura teatrale potentissima» – spiega Melina Pellicano – «per questo il nostro lavoro è stato quello di rispettarne lo spirito, amplificandolo con la forza del musical, senza tradirlo». Un classico senza tempo, un viaggio nelle emozioni, un appuntamento perfetto per adulti e bambini: “Christmas Carol – Il Musical” promette di essere uno dei momenti più luminosi della stagione “Sogni & Storie – La vita in scena” del Teatro Pirandello. E questa volta, a cambiare, non sarà soltanto Scrooge… ma anche gli occhi di chi lo guarderà da platea.