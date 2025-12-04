Catania

Minaccia di morte l'ex compagna, arrestato 39enne

L'ex avrebbe preteso insistentemente di entrare in casa, dove, peraltro, stava dormendo il figlioletto della coppia, di soli 5 anni

Non accetta la fine della relazione e perseguita l’ex compagna: arrestato a Catania un 39enne che terrorizzava la vittima. In una circostanza, piu’ volte durante la stessa serata, si e’ presentato davanti alla sua abitazione per chiederle di riallacciare la relazione giunta, ormai, al capolinea.

In piena notte, la donna si e’ rivolta alla Polizia in quanto l’ex avrebbe preteso insistentemente di entrare in casa, dove, peraltro, stava dormendo il figlioletto della coppia, di soli 5 anni. Da li’ a poco una volante ha raggiunto la sua abitazione, nel quartiere San Cristoforo. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico hanno raggiunto la donna che, in lacrime, ha raccontato dei ripetuti tentativi dell’ex di entrare in casa contro la sua volonta’.

Il 39enne e’ andato su tutte le furie quando avrebbe visto entrare nell’appartamento un uomo ritenuto il nuovo compagno della sua ex, per cui avrebbe cominciato a urlare minacce di morte. I poliziotti lo hanno arrestato per atti persecutori e posto ai domiciliari, in attesa del giudizio di convalida

