Agrigento, Carmina incontra il prefetto Romano: “piena condivisione sulle emergenze del territorio”

Il deputato nazionale del M5S Ida Carmina, a margine della visita istituzionale con il neo Prefetto di Agrigento Filippo Romano, esprime piena disponibilità e collaborazione istituzionale sulle criticità e le problematiche in corso che attanagliano il territorio agrigentino.

“Una visita proficua e cordiale commenta la Carmina, abbiamo sviscerato le emergenze in corso e le soluzioni più urgenti da trovare per la provincia agrigentina guardando agli obiettivi da raggiungere.Tra le priorità individuate a livello locale in primis abbiamo parlato sulle nuove modalità nella gestione del fenomeno migratorio con il trasferimento a breve della tensostruttura di Porto Empedocle con una nuova struttura più funzionale, snella e sicura.Abbiamo parlato del mio emendamento a favore dei Comuni fino a 15 mila abitanti che possono utilizzare lo strumento dello scavalco per implementare nuove risorse umane e professionali e colmare il gap nelle dotazioni organiche interne, oggi ampiamente sottodimensionati. E inoltre di trovare tutte le soluzioni utili ed indispensabili e definitive per i comuni in dissesto e in predissesto che si trovano in grandissime difficoltà a gestire l’ordinaria amministrazione e i servizi essenziali per i cittadini.Infine abbiamo affrontato l’importante tematica degli enti locali e il Pnrr che sono uno strumento decisivo perla quantità di risorse finanziarie a disposizione al fine diprogettare azioni concrete di sviluppo e crescita economica per gli agrigentini. Per questo nel mio ruolo di parlamentare della Repubblica sarò sempre al fianco del territorio e con il Prefetto Romano si è intrapreso un percorso che sicuramente porterà a risultati tangibili per cambiare lo stato dell’arte.”