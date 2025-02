Agrigento celebra San Gerlando, l’olio crismale offerto dal sindaco Miccichè

Agrigento celebra San Gerlando patrono delle città dei Templi e di Porto Empedocle. Questo pomeriggio presso la Cattedrale si è svolto il solenne ponteficale presieduto da Mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e Città di Castello. Assente il cardinale Don Baldo Reina rimasto a Roma per celebrare una messa speciale per la salute di Papa Francesco.

“San Gerlando vescovo di questa Chiesa in un tempo sicuramente difficile ma anche in un tempo di rinascita della Chiesa della città e della diocesi. Questo esalta la sua figura, ha aiutato gli altri, è un esempio che passa i secoli e giunge fino a noi perchè abbiamo bisogno di rinnovare la nostra fede. In questo momento una preghiera per Papa Francesco che possa tornare tra noi”, dice il vescovo Paolucci Bedini.

Durante la messa è sta accesa la lampada che custodisce l’Urna con le reliquie di San Gerlando; quella fiamma è alimentata dall’olio che ogni anno una comunità della diocesi offre; quest’anno è stata la comunità di Agrigento, con a capo il sindaco Franco Miccichè, ad offrire l’olio.

“Emozionante per tutta la comunità e sono soprattutto per me offrire l’olio a San Gerlando”, ha detto il primo cittadino.