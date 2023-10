Agrigento, chiusa la via passeggiata Archeologica per rimozione pino

Tra le 7.30 e le 18.30 di venerdì 27 ottobre, la strada statale 118 ‘Corleonese Agrigentina’, in territorio comunale di Agrigento (viale Passeggiata Archeologica), rimarrà chiusa dal km 150,200 (intersezione viale Passeggiata Archeologica/via Petrarca) al km 151,400 (viale Passeggiata Archeologica/zona Porta Aurea). Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla richiesta dell’ente Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, per consentire l’abbattimento di un albero di pino ubicato al km 15,800. Il transito sarà consentito ai soli residenti.