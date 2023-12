Agrigento, come cambia il traffico per la notte di Capodanno: tutto quello che c’è da sapere

Manca ormai pochissimo alla notte più lunga dell’anno. Ad Agrigento è tutto pronto per il concerto del 31 dicembre dei Tiromancino. La band si esibirà in piazza Marconi che, dopo il live, si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con la serata “Noche de Fuego” di Marco Catalano e il format “Giovedì all’Italiana” with Pablo. L’amministrazione comunale ha varato un nuovo piano per la viabilità che subirà stravolgimenti proprio in occasione dell’evento di capodanno.

Ecco le principali novità: nell’intera Piazza Marconi verrà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 e il divieto di transito dalle ore 20.00 fino a cessato bisogno a tutti i veicoli. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 12.00 e chiusura al transito veicolare dalle ore 20.00 fino a cessato bisogno nelle seguenti vie:Viale della Vittoria, divieto di sosta con rimozione ambo i lati e chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l’incrocio della salita Curva Coniglio e Piazza Marconi; Viale della Vittoria, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili muniti di Pass; Via F. Crispi, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza Hotel della Valle ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili muniti di Pass; Via F. Crispi, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi incrocio tra la via Crispi– via Luigi Sturzo; Via delle Torri, divieto di sosta con rimozione e chiusura al transito veicolare incrocio via delle Torri– via Empedocle salvo i mezzi autorizzati; Via Empedocle, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza Tunnel Piedigrotta ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili muniti di Pass; Via Acrone, divieto di sosta con rimozione e chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi nel tratto compreso l’incrocio tra la via Acrone e la via Esseneto ad eccezione di quanti devono raggiungere il parcheggio posto all’interno della Stazione Centrale; Piazza Vittorio Emanuele, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza della Caserma dei Carabinieri, con la sola possibilità di svolta a sinistra per la via Gioeni; Piazzale Aldo Moro intera divieto di sosta con rimozione ambo i lati e chiusura al transito veicolare.