Agrigento, controlli dei carabinieri: ritirata patente e sequestrato hashish 

Nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio predisposto nel fine settimana dalla Compagnia Carabinieri di Agrigento, i militari della Sezione Radiomobile hanno sequestrato una modica quantità di hashish e segnalato due giovani alla Prefettura per l’illecito amministrativo di detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. I fatti sono avvenuti in località Villaseta, dove i Carabinieri hanno fermato per un controllo una coppia a bordo di una autovettura. Durante l’ispezione veicolare, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 2 grammi di hashish, che i due avevano tentato di nascondere.

I due soggetti, un 27enne di Agrigento ed una 23enne di Catania, sono stati segnalati alla Prefettura di Agrigento, quali assuntori di sostanze stupefacenti, in attesa delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Inoltre, sempre i militari della Sezione Radiomobile, controllavano un 40enne di Agrigento mentre si trovava in viale Cannatello alla guida della propria autovettura. Lo stesso si rifiutava di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e, pertanto, gli operanti provvedevano al ritiro della patente di guida. Il servizio rientra nell’ambito delle attività di prevenzione per la sicurezza della circolazione stradale durante il fine settimana e del contrasto al fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti, che i Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento svolgono sull’intero territorio provinciale, con particolare attenzione alle zone più sensibili e frequentate dai giovani.