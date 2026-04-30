Gli Ufficiali del Comando Provinciale dei Carabinieri incontrano l’Arcivescovo Damiano

Ieri mattina, alle ore 10.00, presso il Palazzo Vescovile di Agrigento, S.E. Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo Metropolita di Agrigento, ha accolto il Colonnello Nicola De Tullio, Comandante Provinciale dei Carabinieri, accompagnato dagli Ufficiali del Comando Provinciale.

L’incontro si è svolto in un clima di viva cordialità e reciproca vicinanza istituzionale, offrendo l’occasione per rinnovare il legame tra l’Arcidiocesi agrigentina e l’Arma dei Carabinieri, entrambe profondamente radicate nel territorio e accomunate dall’impegno quotidiano al servizio della comunità.

Nel corso del saluto, l’Arcivescovo ha espresso la propria personale riconoscenza all’Arma per la presenza costante e discreta assicurata dai Carabinieri in tutta la provincia, sottolineando il valore di un servizio che, oltre alla tutela della legalità e della sicurezza, rappresenta per i cittadini un concreto punto di riferimento, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.

Il Colonnello De Tullio, a nome di tutti gli Ufficiali presenti, ha ringraziato Mons. Damiano per l’accoglienza e per le parole di stima rivolte all’Istituzione, ribadendo la volontà dell’Arma di continuare a operare con senso di responsabilità, spirito di servizio e attenzione verso le esigenze delle comunità locali.

A testimonianza della stima e della gratitudine per l’incontro, il Comandante Provinciale ha donato all’Arcivescovo un quadro raffigurante la caserma dell’Arma “Biagio Pistone”, sede del Comando, realizzato dall’artista agrigentino autodidatta Salvatore Alaimo, noto come “u giurgintanu”, con la tecnica dell’inchiostrazione urbana a mano libera: un dono simbolico, nel quale l’immagine richiama il valore della presenza dei Carabinieri come presidio di legalità, prossimità e fiducia nel cuore delle comunità.

Al termine dell’incontro al Palazzo Vescovile, gli Ufficiali si sono recati presso la Biblioteca Lucchesiana, dove sono stati accolti dal direttore, don Angelo Chillura. Nel corso della visita, sono stati illustrati la storia della prestigiosa istituzione culturale agrigentina, gli ambienti della biblioteca e il rilevante patrimonio librario, storico e artistico custodito al suo interno.

La mattinata è proseguita presso la Chiesa di Santa Maria dei Greci, nel centro storico di Agrigento, luogo di particolare suggestione edificato sui resti di un antico tempio greco. Un sito che, più di altri, racconta la stratificazione millenaria della città e il dialogo tra le diverse epoche della sua storia.

La visita si è conclusa al Museo Diocesano di Agrigento, dove la direttrice, dottoressa Domenica Brancato, ha accompagnato gli Ufficiali lungo il percorso museale, illustrando le opere d’arte e le testimonianze storico-religiose che documentano secoli di fede, cultura e identità del territorio.

Nell’occasione è stato possibile ammirare la mostra “Aperture”, una esposizione di settanta piccole tele realizzate da altrettanti artisti e riunite in un’unica opera corale. L’iniziativa, promossa dal Museo Diocesano di Agrigento e curata da Pietro Conte, propone un percorso artistico fondato sul valore dell’incontro, delle relazioni, dell’inclusione e del racconto del territorio, restituendo all’arte la sua dimensione culturale e la sua capacità di favorire il dialogo tra sensibilità, esperienze e comunità diverse.

Al termine della visita, nei giardini del Vescovo, si è tenuta una riunione operativa tra gli Ufficiali. Contestualizzare un incontro nell’ambito di una vista culturale è legato all’idea che chi è chiamato a servire una comunità può farlo al meglio se coltiva la conoscenza dei luoghi e dei relativi tesori storici, artistici e culturali. Apprezzare e amare il territorio per difenderlo.