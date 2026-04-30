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Raffadali, ecco tutti i candidati al Consiglio comunale 

Si sfideranno Ida Cuffaro, nipote del sindaco e di Totò Cuffaro, l’avvocato Sabrina Mangione, già segretaria locale del Partito Democratico, e Francesco Milisenda

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono tre i candidati a sindaco a Raffadali. Per il post Silvio Cuffaro, che dopo dieci anni lascia la fascia tricolore, si sfideranno Ida Cuffaro, nipote del sindaco e di Totò Cuffaro, l’avvocato Sabrina Mangione, già segretaria locale del Partito Democratico, e Francesco Milisenda. Ecco tutti i candidati al consiglio comunale:

IDA CUFFARO SINDACO

Raffadali dalla vostra parte: Santino Cuffaro Farruggia, Dario Di Stefano, Mariano Frenda, Giada Galluzzo, Salvatore Galvagno, Giuseppe Gattarello, Valeria Grippi, Giulia Gulisano, Andrea Iacono Manno, Desireè Nocera, Marinella Notonica, Rosetta Russo Morto, Paolina Sacco, Fabio Sciabica, Giuseppa Tuttolomondo e Salvatore Tuttolomondo.

SABRINA MANGIONE SINDACO

Partito Democratico: Fabio Casalicchio, Salvatore Curaba, Alfonsa Maria Dominici, Lorenzo Galvano, Salvatore Giglione, Salvatore Graziano, Paolo Guarraci, Antonino Lombardo, Alfonso Maragliano, Suelya Mattana, Alessia Pirrera, Antonino Randisi (detto Nino), Luigi Sicilia, Stella Vella, Salvina Vinti e Salvatore Virone.

Francesco Milisenda è sostenuto dalla lista civica “Raffadali Rinasce” ma non è stato possibile recuperare i candidati al consiglio comunale.

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