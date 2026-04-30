“La carica dei 322”, ecco tutti i candidati al Consiglio comunale di Agrigento 

Quattro candidati a sindaco, 322 aspiranti consiglieri comunali per 24 posti disponibili, 14 liste elettorali. Sono i numeri della tornata elettorale ad Agrigento. La città dei templi è chiamata a scegliere il successore di Franco Miccichè e al rinnovo di aula Sollano. A contendersi la fascia tricolore sono in quattro: Dino Alonge (che ha più candidati al consiglio comunale, ben 120), Michele Sodano (che ne ha 72), Luigi Gentile (ne ha 82) e Giuseppe Di Rosa (48 candidati al consiglio comunale).

Diversi i consiglieri comunali uscenti che tentato la riconferma: Gerlando Piparo, Simone Gramaglia, Flavia Maria Contino, Sergio Burgio, Pasquale Spataro, Giuseppe La Felice (detto Fabio), Roberta Zicari, Davide Cacciatore, Giovanni Civiltà, Antonino Amato, Ilaria Maria Settembrino, Alessandro Sollano, Angelo Vaccarello, Marco Vullo, Valentina Cirino e Alessia Bongiovì. Al contrario, invece, non si sono ricandidati i consiglieri uscenti Pietro Vitellaro, Teresa Nobile e Mario Fontana. Poi ci sono i casi in cui genitori e figli percorrono strade opposte: la consigliera uscente Claudia Alongi (eletta con Diventerà Bellissima) non si è ricandidata; al suo posto però ci sarà il padre Geraldo, stimato medico con un passato da consigliere. Tra le file della Lega, invece, c’è Alessia Cantone – figlia dell’ex assessore e consigliere comunale Carmelo Cantone. Quest’ultimo ha scelto di non ricandidarsi.

Ecco tutti gli aspiranti consiglieri comunali di Agrigento suddivisi per liste e sostegno ai candidati sindaco

DINO ALONGE SINDACO

Fratelli d’Italia: Gioacchino Alfano, Maria Angela Alonge, Paola Antinoro, Gabriella Battaglia, Carmen Bella, Gaspare Bennardo detto Rino detto Bernardo, Sergio Burgio, Costantino Ciulla, Gioacchino Cutaia, Christian Calogero Colletti, Flavia Maria Contino, Tiziana Di Caro Catarratto detta Di Caro, Kimberly Gallo, Simone Gramaglia, Giusy Iaconello, Francesco Maria Andrea Pisano detto Ciccio, Gerlando Piparo, Cinzia Puleri, Noemi Rizzuto, Giulia Salemi, Rosalia Sardone, Pasquale Spataro, Maria Chiara Vella, Laura Vento.

UDC: Angelo Antinoro, Gerlando Brucceri, Francesco Caci, Annunziata Daino, Antonio Marco Damaso, Alessandro Di Stefano, Kenia Fajardo Montilla, Giuseppe La Felice (detto Fabio), Michele Mallia, Gaetana Marchese, Vincenzo Marsala, Angela Messina, Marilena Messina, Antonio Nobile, Ornella Russello, Carmelo Andrea Russo, Francesco Sodano, Marco Valenti, Luigi Vecchio, Sara Vella, Pietro Vullo, Calogerodomenico Zambuto, Anna Maria Zerilli, Roberta Zicari.

Forza Azzurri: Stefano Alonge, Antonio Amico, Miriam Bissanti, Giuseppe Bonfiglio, Francesco Cannella, Gaetano Capraro, Davide Castronovo, Nadia Cimino, Antonella Falzone, Marcello Fattori, William Giuseppe Maria Giacalone, Angelo La Rosa, Andrea Liguori, Calogero Lo Conti, Melinda Lo Piccolo, Calogero Natalello, Antonio Provenzani, Francesco Monachino Sanfilippo, Chiara Scorsone, Giusi Letizia Speziale, Francesco Tondo, Filippo Vassallo, Luana Bruno, Alfonsina Capraro.

Forza Italia: Geraldo Alongi, Adriana Argento, Francesco Attardo, Catia Romina Barone, Serenella Bianchini, Giorgia Bongiorno, Davide Bonomo, Davide Cacciatore, Carmela Cantella, Gabriella Capraro, Concetta Carlisi, Giovanni Civiltà, Antonino Costanza Scinta, Sorin Di Francesco, Giulia Antonina Falzone, Cristian Licata, Maria Ausonia Marsala, Riccardo Minio, Maria Palumbo, Edelweiss Piparo, Rosalia Proto, Giulia Randisi, Calogera Spataro, Franco Marzio Tuttolomondo.

Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti – Mpa e Grande Sicilia: Riccardo Accurso Tagano (detto Accurso, detto Tagano), Antonino (detto Nino) Amato, Maria Rita Baldacchino, Ilenia Cacciatore, Vincenzo (detto Enzo) Cacciatore, Luca Campione, Serena Cospolici, Alessia Maria Diforti, Marcello Gallo Cassarino, Giuseppe Lo Iacono, Carmelina Rita Paino, Miriana Passarello, Daniela Pitruzzella, Alessandro Emanuele Profetto, Carmelo Russello, Alfio Santangelo, Alessia Scarano, Ilaria Maria Settembrino, Sofia Siragusa, Alessandro Sollano, Carmela Maria Lucia Terrazzino, Angelo Vaccarello, Attilio Vinti e Marco Vullo.

MICHELE SODANO SINDACO

Controcorrente: Michele Sodano, Serena Albano, Marco Barsalona, Tiziana Bonsignore, Dario Cipolla, Alessandra Cristallini, Giovanni Crosta, Andrea Di Caro Catarratto, Salvatore Fallea, Liviana Fiorentino, Irene Fucà, Gerlando Grech, Danilo Italia, Angelo Licata, Michelangelo Lo Piparo, Elvira Mangione, Federica Marchica, Maria Miccichè, Igor Nobile, Marco Noto, Stefano Pisano, Salvatore Principato, Alessandro Svettini, Andrea Vizzini Bisaccia.

Partito Democratico: Alberto Agueci, Michelangelo Alongi, Salvatore Bottitta, Giuseppe Capraro, Giampiero Carta, Giuseppe Cassetti, Alfonsa Maria (detta Yna) D’Aula, Salvatore De Caro, Paolo Emanuele (detto Emanuele) Di Falco, Sandro Fanara, Vittoria Faro, Lucia Gambino, Rossana Geraci, Luisa Guida, Viviama Mattiolo, Cettina Munda, Maria Letizia Picone, Davide Raso, Grazia Roccuzzo, Giovanni Sanfilippo, Flavia Sciortino, Andrea Seddio, Elisabetta (detta Elisa) Torregrossa e Mario (detto Maurizio) Tricoli.

Casa Riformista: Riccardo Alecci, Cristina Alfarano, Maurizio Attardo, Salvatore Baiamonte, Giovanni Barriera, Davide Burgio, Federica Buono, Luca Castronovo, Marco Celauro, Alfonso Cartannilica (detto Fofo o Fofò), Sergio Di Benedetto, Damiano Imbergamo, Maria La Greca, Roberta Lala, Giorgia Lo Fiego, Giuseppe Mangiapane, Mattia Francesco Miceli, Carmelo Monastero, Dorotea Natuzzi, Marco Puma, Aldo Riggi, Morena Sinnona, Marco Valenti e Maria Teresa Vaianella.

GIUSEPPE DI ROSA SINDACO

“Agrigento Amore mio”: Aurora Albanese, Eugenio Cappellano, Antonella Carlisi, Ivana Contino, Angelo Cutaia, Mario De Castro, Massimo Di Bella, Miriam Ficarra, Emanuela Fragapane, Francesco Grassadonio, Adnane Khezar, Carmela Lombardi, Manlio Ottaviano, Gerlando Piazza, Bartolo Piraneo, Edoardo Principe, Emanuele Rizzo Pinna, Vincenzo Marco Sciacca (detto Marco), Alessandro Sferlazza, Domenico Sicilia, Salvatore Terrazzino, Pia Tumino, Alessio Vaiana, Vanessa Zarbo.

“Liberiamo Agrigento”: Luca Agozzino, Carmelo Alaimo, Maria Grazia Alletto, Paolo Amodio, Antonino Bartolomeo, Erika Battaglia, Giuseppe Palermo, Calogero Butera, Luca Capraro, Desyrè Pia Costanza, Salvatore Currò, Gabriel Cuffaro, Gaia Cuffaro, Giovanni Maria Cuffaro, Fabio Gallo, Elisa Gurrisi, Ivana Iapicone, Francesca Enrica Lucia, Sara Mongiovì, Maria Nobile, Alessandro Alessi, Calogero Restivo, Pietro Sala, Andrea Tuttolomondo.

LUIGI GENTILE SINDACO

Lega: Stefania Bonaccorso, Alessia Cantone, Gerlando Chianetta, Roberta Cipolla, Valentina Cirino, Maria Chiara Costanza, Calogero Cuffaro, Chiara Farruggia, Carlo Fontana, Samad Harun Khalegi, Alfonso Li Vecchi, Michele Mallia, Vito Mammano, Rosario Messina, Andrea Nobile, Carmelina Pirrera, Rosario Posante, Federica Principato, Fabrizio Scibetta, Salvatore Sicurello, Alessandro Spataro, Vittorio Terrazzino detto “Vito”, Salvatore Vizzola, Pietro Paolo Zarelli.

“Gentile Sindaco di Agrigento”: Ilenia Arcuri, Alessandra Bellavia, Michele Blandino, Pasquale Calandrino, Diego Castronovo, Eleonora Cimino, Maria Anna Pia Di Benedetto, Vincenzo Gallo, Massimo Giovanni Lauricella, Giovanni Magro, Giacomo Meli, Giovanni Pace, Simona Parisi, Manuel Principato, Sabrina Principato, Giacomo Raitano, Manuel Gianco Samaritano, Giovanni Santamaria, Roberto Spagnolo, Alessandro Tedesco, Federica Vecchio, Rosanna Tornabene.

Democrazia Cristiana: Roberto Battaglia, Alessia Bongiovì, Altea Pia Bruzzi, Cristian Cammilleri, Maurizio Capizzi, Fabio Catania, Rosanna Chianetta, Luca Fantauzzo, Gaspare Formica, Francesco Geraci, Simone Gramaglia, Sofia Iacono, Francesco Indelicato, Pasquale Inglima, Adele La Cagnina, Erika La Russa, Carmen Rita Marziano, Marco Pasquale Micalizio, Salvatore Nicotra, Giuseppe Nocera, Salvo Principato, Alessandro Provenzano, Gabriel Sicilia, Annalisa Urso.

Noi Moderati – Sud chiama Nord: Michela Pilano, Carmelo Natalello, Maria Cleria Iacono, Carmela Cutaia, Erika Salamone, Popa Petronel, Gerlando Sciortino, Pietro Pio Buontempo, Teresa Paci, Linda Di Stefano, Noemi Maria Passaggio, Marcello Maniglia, Salvatore Interrante, Paolo Portera, Giuliano Corazzini, Angelo Cipolla, Romina Cardella.