Amministrative, ecco i 187 candidati al Consiglio comunale di Ribera

Quattro candidati alla poltrona di sindaco, 187 candidati al consiglio comunale, dodici liste depositate. Sono i numeri della tornata elettorale di Ribera, chiamata al voto per scegliere il nuovo primo cittadino e 16 nuovi consiglieri. Per la carica più alta della Città delle arance si sfidano in quattro: Carmelo Pace, Eunice Palminteri, Maria Rosaria Provenzano e Riccardo Romano.

CARMELO PACE

Sono sei le liste a sostegno del deputato regionale Carmelo Pace. Il già sindaco di Ribera ha designato quali assessori Pierpaolo Alongi, Lucia Casimino e Davide Caico. Ecco, invece, tutti i candidati al Consiglio comunale che lo sostengono.

Democrazia Cristiana: Marcello D’Anna, Salvatore Tortorici, Rosaria Burreci, Giusy Di Grado, Maria Vittoria Ferrantelli, Daniela Gatto, Stefania La Mendola, Fabrizio Marino, Antonino Pedalino detto Nino, Pietro Pennica, Santina Pinelli, Lorenzo Prezzia, Sandro Schifano, Benedetto Vassallo detto Vas, Antonio Zagra detto Aquilano, Rita Zicari.

“Ora per Ribera”: Gaspare Messina detto Rino, Maria Antonietta Gulisano, Giuseppe Orlando, Maurizio Cutrone, Tiziana Triolo, Rosanna Campanella, Arianna Bono, Salvatore Cacioppo, Loreto Lattanzi, Gaetana Modicamore, Francesco Russo, Giovanni Paladino, Gaetano Virone, Francesca Colletti, Paolo Ragusa, Miriam Cavalcanti.

“Carmelo Pace Sindaco”: Pierpaolo Alongi, Gaia Susanna Calandrino, Salvatore Callea, Francesca Casà, Maria Cipolla, Monica Cudia, Federica Fiorino, Gabriella Guddemi, Paolo Gullo, Giovanni Riggi detto Gianni, Soraya Ruvolo, Alessia Sciacchitano detta Ale, Rosamaria Sortino, Vanessa Todaro, Pietro Triolo, Pietro Vacante.

“Per Ribera”: Rosalia Miceli, Ombretta Arena, Salvatore Bellavia, Emanuele Clemente, Filippa Cufalo, Salvatore Daino, Antonella Manto, Matteo Marsala, Antonino Micalizzi detto Nino, Adele Mondello, Rossana Pennica, Antonino Rizzuto, Katia Spinelli, Giuseppe Tavormina, Giuseppa Alexandra Triassi, Valeria Rosalia Zambito.

“Sud Chiama Nord”: Vincenzo Costa, Pasquale Salvaggio, Antonio Bordonaro, Alessia Campanella, Vincenzo Canzeri, Antonella Coniglio, Angela D’Anna, Letizia Gucciardo, Fabiola Iannì, Calogero Mendolia Calella, Felicia Pietra Noto, Milena Patanè, Lorenzo Polizzi, Giuseppe Puccio, Elina Triolo, Maria Zambito.

“Ribera che vorrei”: Aurora Liberto, Domenico Di Caro detto Mimmo, Davide Bonifacio, Alessandra Cacioppo, Leonardo Canzeri, Vittorio Cortese, Alberto Di Stefano, Pietro Guddemi, Rosalba La Barbiera, Baldassare Marrone detto Baldo, Ciro Miceli, Jessica Montalbano, Nunzio Musso, Davide Piscione, Maria Antonietta Ruvanzeri, Maria Di Leo.

EUNICE PALMINTERI

Eunice Palminteri, imprenditrice, è la candidata di “Controcorrente”, il movimento fondato dal deputato Ismaele La Vardera ed è sostenuta da un’unica lista in cui confluiscono anche esponenti del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico. Gli assessori designati da Palminteri sono Francesco D’Anna, Massimo Ragusa, Daniela Manni, Roberto Coniglio e Paolo Ganduscio. Sono 15 i candidati al consiglio comunale che la sostengono: Francesco D’Anna, Antonino Argento, Paolo Ganduscio, Massimo Ragusa, Francesco Virga Barno, Daniela Manni, Mariangela Palazzolo, Lorenza Commercio, Eunice Martella, Giulia Piscione, Fiorenza Catania, Ruben Cortese, Roberto Nicola Coniglio, Walter Perricone, Valentina Brunetti.

RICCARDO ROMANO

Riccardo Romano, lavoratore nel mondo della ristorazione e noto per le suoi video sui social di denuncia, è sostenuto da una sola lista civica. Romano ha designato assessori Giacomo Alessio ai Lavori pubblici, Sergio Matina al Turismo e spettacolo e Maria Ragusa alle Politiche sociali. Ecco i candidati al consiglio comunale che lo sostengono: Giacomo Alessio detto Alessi, Maria Ragusa, Sergio Matina, Antonio Giacobbe, Alessandro Riggio, Claudia Sanfilippo, Giusy Francesca Balistreri, Daniele Costa, Douha Mouhrach, Luzzo Maraventano detto Max.

MARIA ROSARIA PROVENZANO

Sono quattro le liste a sostegno di Maria Rosario Provenzano, dirigente scolastico. La candidata sindaco ha designato quali assessori Giovanni Montalbano, Simona Nicosia, Vincenzo Sarullo e Giusy Zabbara. Ecco i candidati al consiglio comunale che la sostengono.

“Ribera progetto comune”: Maria Grazia Angileri, Giuseppe Ciancimino, Calogero Cipella, Vincenza Francesca Cona, Viviana D’Angelo, Nicola Lombardo, Martina Noto, Gianluigi Pullara, Elena Salzano, Maria Carmela Scavuzzo, Francesco Spicola, Carmen Traina, Giuseppe Trizzino, Giuseppe Vassallo, Carlo Venturella, Pietro Puma.

“Idee in movimento”: Giuseppina Amante Caltagirone, Emanuela Corso, Giovambattista Di Carlo, Anna Di Lucia, Antonino Golino, Annalisa Guddemi, Giacomo Lo Iacono, Emily Lo Raso, Giovanna Marchese, Giovanni Montalbano, Salvatore Nicosia, Rosanna Piseione, Valeria Silvio, Pietro Siragusa, Giuseppina Zabbara, Giovanna Zambuto.

“Ribera domani”: Leonardo Augello, Irene Lucia Alba, Ciro Caternicchia, Rosaria detta Sara Macaluso, Serafina Marino, Paola Miceli, Giuseppe Noto, Ina Picarella, Chiara Ragusa, Cristina Rafti, Lucia Ruvolo, Paola Zambuto, Giusi Albano, Filippo Pennino, Salvatore Cipolla, Davide La Barbiera.

“Provenzano sindaca”: Antonino Aquilina, Donatella Broglia, Giovanni Cicciarello, Giuseppina Marta Marcella Costa, Vincenzo Cusumano, Georgios Diakenissakis, Sina Angela Faragone, Gina Cezara Gurau, Salvatore Lentini, Arianna Manto, Vito Miceli, Federica Mulè, Hillary Roberta Musso, Giuseppe Palminteri, Anna Pippia, Liborio Provenzano.