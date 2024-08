Agrigento, controlli sui parcheggiatori abusivi: 22enne sanzionato e segnalato per droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Agrigento hanno sanzionato un 22enne del luogo, sorpreso a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo nel Piazzale Aldo Moro. Il suddetto, nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di diverse monete, ritenute provento dell’attività illecita, che sono state sottoposte a sequestro ai fini della confisca, nonché di circa un grammo di stupefacente del tipo hashish, per il quale è stato segnalato alla competente Prefettura per l’applicazione delle conseguenti sanzioni. I controlli dell’Arma, volti a contrastare il fenomeno, proseguiranno con una serie di interventi mirati a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e dei turisti che visitano la nostra città.