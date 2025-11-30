Agrigento, De Luca presenta il Governo di Liberazione: a gennaio assemblea regionale

Si è svolta oggi ad Agrigento, presso l’Hotel della Valle, la conferenza stampa e l’incontro con i sostenitori della provincia agrigentina, nell’ambito del tour politico organizzato da Cateno De Luca.

Durante il suo intervento, De Luca ha illustrato i cardini del “Governo di Liberazione”, la visione politica che guiderà il percorso dei prossimi mesi:

«Abbiamo presentato ad Agrigento il nostro Governo di Liberazione e abbiamo annunciato che a gennaio convocheremo una grande assemblea regionale. In quella sede assumeremo le decisioni sulla nostra linea politica, sia rispetto allo scenario regionale sia rispetto a quello nazionale. È un momento importante per riorganizzare il territorio e prepararci alle prossime scadenze elettorali ad Agrigento città e in tutti i comuni della provincia».

All’incontro era presente anche il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, che ha sottolineato il valore del confronto emerso durante la giornata:

«Quella di Agrigento è stata una tappa ricca di spunti. Gli interventi e il dibattito hanno confermato la voglia di partecipazione e la necessità di costruire un progetto radicato, che parta dai territori e dia risposte concrete alle comunità locali».

Numerosi i contributi da parte degli amministratori e dei sostenitori agrigentini, che hanno posto al centro temi, criticità e proposte in vista delle imminenti sfide amministrative.