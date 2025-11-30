Protagonisti di una serie di danneggiamenti, identificati un gruppo di giovani

I Carabinieri della Stazione di Borgetto, nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, finalizzate anche al contrasto dei fenomeni di vandalismo e devianze giovanile sul territorio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, un minorenne imputabile e segnalato altri cinque infraquattordicenni, ritenuti responsabili di danneggiamento.

Nei giorni scorsi la madre superiore di un istituto religioso del comune situato ai piedi del monte Crocefia, si è rivolta ai militari dopo aver trovato alcune finestre del convento rotte.

Le indagini scattate nell’immediatezza dell’accaduto e l’analisi certosina degli impianti di videosorveglianza presenti anche nelle zone limitrofe la struttura religiosa, hanno permesso ai Carabinieri, di identificare il gruppo di giovanissimi che, annoiati verosimilmente dalla solita routine, hanno dapprima provato a incendiare due palme decorative poste nelle immediate vicinanze dell’istituto e successivamente, con il lancio di alcune pietre, hanno mandato in frantimi i vetri di due finestre dell’istituto.

Le attività di controllo continueranno anche nei prossimi giorni e nelle settimane a venire, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e il conseguente degrado urbano, che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini.