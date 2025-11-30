Agrigento

Ennesimo supermercato preso di mira, ladri all’Eurospin di Villaseta 

Dopo i furti a Fontanelle, Realmonte e Sambuca di Sicilia questa volta è stato preso di mira l’Eurospin di Villaseta. E, a questo punto, è lecito ipotizzare che possa esserci la stessa mano

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Ancora un furto ai danni di un supermercato in provincia di Agrigento. L’ennesimo episodio – dopo quelli registrati negli ultimi giorni tra Realmonte, Fontanelle e Sambuca di Sicilia – è avvenuto all’Eurospin in via Fosse Ardeatine, nel quartiere di Villaseta. E, a questo punto, è lecito ipotizzare che possa esserci la stessa mano in questi colpi messi a segno.

Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi all’interno della struttura probabilmente dal tetto. A fare la scoperta sono stati i metronotte che hanno lanciato l’allarme. Il supermercato già in passato è stato oggetto di “attenzioni” dei malviventi. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Al via le indagini delle forze dell’ordine. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palma di Montechiaro

Violenza sessuale e lesioni, arrestato (di nuovo) 25enne di Palma di Montechiaro 
Agrigento

Ennesimo supermercato preso di mira, ladri all’Eurospin di Villaseta 
Apertura

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, firmato il 41bis per James Burgio 
Catania

Minaccia di lanciarsi dal balcone, carabinieri salvano 21enne
Agrigento

Anioc, la revisione costituzionale al centro di un convegno ad Agrigento
Apertura

Venditore di arance di Ribera trovato morto in un camper in Toscana 
banner italpress istituzionale banner italpress tv