Palma di Montechiaro

Violenza sessuale e lesioni, arrestato (di nuovo) 25enne di Palma di Montechiaro 

I giudici avevano negato l’estradizione in Germania e lo avevano rimesso in libertà. Adesso arriva un nuovo ordine di carcerazione che è stato eseguito dalla polizia

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Si era reso irreperibile dopo che nei suoi confronti era stato spiccato un mandato di arresto europeo per una condanna a tre anni di reclusione per violenza sessuale e lesioni in Germania. L’uomo, un venticinquenne, era stato così rintracciato a Palma di Montechiaro, sua città di origine, e arrestato.

Poco dopo – però – la Corte di appello aveva negato l’estradizione in Germania e, in attesa della definizione dell’iter giudiziario, lo aveva anche rimesso in libertà. Un periodo relativamente breve poiché è arrivato adesso un nuovo ordine di carcerazione che è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro. 

