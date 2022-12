Agrigento, denunciato minorenne per il tentato furto in un bar del centro

Un diciassettenne di Siculiana è stato denunciato per il tentato furto avvenuto lo scorso 20 novembre al bar Enjoy, tra via Empedocle e via Pirandello, ad Agrigento. Il minorenne è stato incastrato dalle immagini di videosorveglianza delle telecamere che insistono nella zona. A chiudere il cerchio investigativo sono stati gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Il tentato furto è avvenuto nel primo pomeriggio dello scorso 20 novembre. Due giovani, con volto travisato da cappucci, sono entrati in azione cercando di scassinare i frigoriferi dell’esercizio commerciale. L’intento era quello di rubare i numerosi alcolici custoditi all’interno.

Dopo vari tentativi però il colpo è fallito e così i due ragazzi sono fuggiti. Ma le telecamere hanno ripreso quei momenti e, dopo una veloce attività investigativa, uno di loro è stato rintracciato e identificato.