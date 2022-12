Agrigento, diffusi video hot da profilo hackerato di esponente forze dell’ordine 

Gli hanno hackerata il profilo Facebook inviando ad altri contatti video con contenuti pornografici anche con minori. Sono in aumento i casi di violazione degli account social in provincia di Agrigento. Almeno venti quelli denunciati negli ultimi mesi.

L’ultimo in ordine di tempo riguarda un appartenente alle forze dell’ordine. La scoperta è avvenuta in seguito alla segnalazione di altri account e la sospensione del suo profilo da parte di Facebook per violazione delle regole della community. Al via le indagini per risalire ai responsabili anche se non sarà affatto facile.