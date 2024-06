Agrigento, domani cerimonia di consegna del premio di Laurea “Peppino Cultrera”

Si svolgerà domani 13 giugno alle ore 17 presso l’Aula Magna di Villa Genuardi, in via Ugo La Malfa, ad Agrigento la cerimonia di consegna del Premio di Laurea “Peppino Cultrera”, giunto alla sua seconda edizione. Il Premio di Laurea “Peppino Cultrera”, organizzato dal Lions Club Agrigento Host, del valore di €500, è destinato a studenti che abbiano concluso con il massimo profitto il corso di laurea presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento dell’Università degli Studi di Palermo e che si siano distinti non solo per i risultati accademici, ma anche per la loro versatilità e intraprendenza in vari settori.

La cerimonia inizierà con i saluti istituzionali di:Giovanni Francesco Tuzzolino, Presidente Polo Territoriale Universitario di Agrigento – Università degli Studi di Palermo, Francesco Micciché, Sindaco di Agrigento, Valeria Torregrossa, Consulente del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo per la cura dei rapporti con i club service, Rino La Mendola, Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Agrigento, Adriano Barba, Presidente Lions Club Agrigento Host, Giuseppe Caramazza, Presidente Zona 26, Giacomo Cortese, Presidente X Circoscrizione.

Seguiranno gli interventi di: Gaetano Allotta, Valeria Scavone, Coordinatore del CdS in Architettura e Progetto nel Costruito – Università degli Studi di Palermo, Jlenia Moscatello, vincitrice del Premio di Laurea Peppino Cultrera II Edizione, con la presentazione “Girgenti in 15 minuti” Le conclusioni saranno affidate a Salvatore Cultrera, figlio di Peppino. La cerimonia sarà moderata da Giovanna Neri.

Giuseppe “Peppino” Cultrera, nato a Palermo il 4 giugno 1940, è stato un funzionario della Ragioneria Provinciale dello Stato presso la sede di Agrigento. Uomo di grande cultura e impegno sociale, Cultrera è stato membro attivo del Lions Club Agrigento Host dal 1° luglio 1982. Nel corso degli anni, ha ricoperto numerosi incarichi all’interno del club, tra cui consigliere, segretario, vice presidente e presidente. Nel 1998/1999, in occasione del 40° anniversario del Club, gli è stato conferito il prestigioso premio Melvin Jones Fellow. Peppino Cultrera è stato promotore di numerose iniziative culturali e sociali, tra cui il gemellaggio del Club con quello di Gela e la pubblicazione di opere rilevanti come “Da Gela ad Akragas” e “La chiesa dell’Addolorata di Agrigento”. La sua dedizione e il suo contributo al Lions Club e alla comunità di Agrigento sono ricordati con affetto e ammirazione.