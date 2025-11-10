Agrigento, domani si presenta il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri

Ad Agrigento domani alle ore 12.00, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale verranno presentati il Calendario Storico, l’Agenda Storica e i prodotti editoriali 2026 dell’Arma dei Carabinieri.

Il calendario storico 2026 vuole diffondere i valori dell’Arma e sensibilizzare la cittadinanza sulla presenza dei carabinieri quale punto di riferimento affidabile per gli italiani; le tavole artistiche del calendario, sono realizzate dall’artista Luigi “Renè” Valeno, accompagnate dai testi di Aldo Cazzullo, Maurizio de Giovanni e Massimo Lugli, arricchite da sempre più interessanti novità, e verranno mostrate al pubblico nel corso di un evento presentato da Paola Perego a Roma.