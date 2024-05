Agrigento, domenica microchippatura gratuita per i cani a San Leone

Domenica 26 Maggio, in piazzale Giglia a San Leone (Agrigento), dalle 9 alle 13, si terrà il “Microchippa day con LAV”, in piazza per microchippare gratuitamente i cani di famiglia, nell’ambito di un’iniziativa mirata a diffondere una cultura della convivenza corretta, responsabile e consapevole con gli animali familiari. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Agrigento.

Il primo passo per tutelare i cani dall’abbandono è infatti identificarli attraverso la registrazione all’Anagrafe degli animali d’affezione, un obbligo di legge che viene spesso disatteso.

Secondo i dati LAV 600 mila cani in Italia e più di 2 milioni e mezzo di gatti vagano per le strade, soprattutto nelle regioni meridionali, in cerca di cibo e riparo. In seguito all’identificazione, è altrettanto fondamentale procedere con la sterilizzazione, in accordo con il medico veterinario, per evitare nascite incontrollate che alimentano il fenomeno del randagismo.

“Siamo molto felici di continuare a svolgere queste giornate in varie città della provincia di Agrigento, per mettere in campo un’iniziativa concreta a contrasto di abbandoni e randagismo. Per la gestione di questi due fenomeni è infatti necessario informare e sensibilizzare sulla corretta convivenza con gli animali più vicini a noi, a partire dalla scelta di inserire nella propria famiglia un cane o un gatto fino alla conoscenza dei loro diritti, degli obblighi normativi e dei doveri del detentore. Le giornate di microchippatura sono un modo efficace per incontrare e formare chi vive con un cane e un gatto in zone dove il randagismo canino e felino sono molto diffusi e l’obbligo di identificazione e registrazione particolarmente disatteso” – dichiara Iris Pedrazzi, responsabile LAV Sciacca.