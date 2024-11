Agrigento, don Sergio Bonvissuto alla guida della chiesa Santa Maria degli Angeli

Passaggio di staffetta fra don Angelo Gambino a don Sergio Bonvissuto nella guida pastorale di Santa Maria degli Angeli di Agrigento. Momento partecipato, ieri, durante la concelebrazione della messa da parte dei due presbiteri. E nella commozione generale, vari messaggi di saluto sono stati rivolti loro dalla comunità parrocchiale di Madonna degli Angeli e di ringraziamento a don Angelo per come si è adoperato per la chiesa conosciuta anche come la “Porziuncola” di Agrigento.

L’avvicendamento parrocchiale vede l’uno nuovo parroco a Castrofilippo, mentre l’altro, già parroco a San Michele “Badiola”, assumerà anche la guida di Santa Maria degli Angeli. Nell’unità parrocchiale, l’auspicio è che, come dice San Paolo nella lettera ai Corinti: “Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e d’intenti”.