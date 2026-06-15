Agrigento, dopo lo stato di agitazione arriva lo sciopero dei Vigili del fuoco

La Confsal VVF del Comando provinciale di Agrigento denuncia il permanere di gravi criticità organizzative e gestionali all’interno della struttura, già oggetto di stato di agitazione e della relativa procedura di conciliazione. “A seguito del confronto con l’Amministrazione, conclusosi senza risposte concrete rispetto alle problematiche evidenziate, è stato proclamato lo sciopero di categoria per il prossimo 30 giugno”, si legge nella nota. “Le questioni poste riguardano aspetti fondamentali del funzionamento del servizio: la corretta gestione della pianta organica della sede centrale e dei distaccamenti, l’applicazione dello smart working per il personale RTP e altre criticità già formalizzate nel verbale di conciliazione. La mancata soluzione di tali problematiche, nonostante il percorso di raffreddamento previsto dalle norme, impone oggi una presa di posizione netta da parte della scrivente Organizzazione Sindacale, a tutela della funzionalità del servizio e della dignità professionale del personale. La mobilitazione non rappresenta una scelta ideologica, ma un atto dovuto di responsabilità nei confronti dei lavoratori e dell’efficienza del dispositivo di soccorso pubblico”. La Confsal VVF “ribadisce che continuerà a mettere in campo ogni iniziativa utile affinché vengano garantiti rispetto delle regole, adeguata organizzazione del lavoro e condizioni operative dignitose per tutto il personale. La situazione resta sotto attenta osservazione e non si escludono ulteriori iniziative qualora non dovessero arrivare riscontri concreti e immediati”.