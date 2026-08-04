dalla Regione

Ars, il deputato Salvaggio resta al gruppo Misto

Il deputato all'Ars, che ha preso il posto del dimissionario Riccardo Gallo Afflitto, non ha aderito al gruppo di Forza Italia

Pubblicato 23 ore fa
Da Redazione

Luigi Salvaggio, deputato dell’Ars che ha preso il posto del dimissionario Riccardo Gallo Afflitto, non aderisce al gruppo di Forza Italia ma resta al Misto. Nel corso della seduta di oggi, il vice presidente vicario di Sala d’Ercole, Nuccio Di Paola, ha comunicato che da parte di Salvaggio non è arrivata alcuna comunicazione sul gruppo parlamentare di riferimento e che quindi, a norma di regolamento, è stato iscritto al Misto. Interpellato dalla Dire, Salvaggio conferma: “Per il momento sono e resto al gruppo Misto, pur riconoscendomi nell’area del centrodestra”. Il gruppo di Forza Italia all’Ars, quindi, perde un componente scendendo da 13 a 12 deputati, mentre il Misto sale a tre. Salvaggio era il primo dei non eletti nella lista di Forza Italia alle ultime Regionali nel collegio di Agrigento ed è entrato all’Ars dopo le dimissioni di Gallo Afflitto, finito al centro di un’indagine giudiziaria sulla gestione del Cefpas.

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