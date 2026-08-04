Guasto alla rete idrica: dieci famiglie senz’acqua da giorni, proteste contro AICA

Disagi e indignazione in un condominio della frazione di Monserrato, dove da oltre una settimana dieci famiglie sono costrette a fare i conti con la mancanza di acqua a causa di un guasto alla conduttura idrica. La vicenda, iniziata lo scorso 27 luglio, solleva interrogativi sulla gestione delle segnalazioni e sull’efficienza degli interventi da parte di AICA.

Secondo quanto riferito dai residenti, il guasto ha interessato la tubazione che alimenta una delle tre palazzine del complesso condominiale. La domenica successiva, l’unico intervento effettuato dal personale AICA sarebbe stato la chiusura della fornitura idrica, senza alcuna riparazione.

Un ulteriore sopralluogo si è registrato venerdì scorso, quando un dipendente dell’azienda ha verificato l’appartenenza della conduttura danneggiata. Accertato che la perdita si trovava a monte del contatore, e quindi riconducibile alla rete che serve una delle palazzine, l’operatore ha disposto nuovamente la chiusura dell’acqua. In quell’occasione, tuttavia, sarebbe stato garantito ai residenti che la fornitura sarebbe stata riattivata quotidianamente per consentire il riempimento della vasca condominiale e assicurare il fabbisogno minimo. Promessa che, secondo quanto denunciato, non sarebbe stata mantenuta. Oggi, martedì 4 agosto, infatti, nessun operatore AICA si è presentato sul posto, lasciando le famiglie ancora prive di acqua.

La situazione si complica ulteriormente alla luce di quanto emerso contattando il servizio segnalazioni: non risulterebbe infatti alcuna pratica aperta relativa al guasto né alla gestione della fornitura, nonostante i residenti abbiano inviato anche comunicazioni ufficiali tramite PEC. Una circostanza che ha alimentato la rabbia e la preoccupazione degli abitanti, tra cui famiglie con bambini e persone anziane, anche disabili, costretti a vivere senza un servizio essenziale per giorni. «Com’è possibile – si chiedono – che non esista traccia delle segnalazioni e che nessuno intervenga per risolvere un problema così grave?».

L’interruzione prolungata della fornitura idrica, senza interventi risolutivi e senza misure adeguate a garantire la continuità del servizio, pone anche interrogativi sotto il profilo delle responsabilità. Non si esclude, infatti, la possibile configurabilità dell’interruzione di pubblico servizio, un aspetto che potrebbe aprire ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Intanto, i residenti chiedono risposte immediate e un intervento urgente per ripristinare un servizio fondamentale e porre fine a una situazione ormai diventata insostenibile.