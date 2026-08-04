Straniero colpito da una bottigliata in testa dopo rissa: al via le indagini

Feroce aggressione in piazza Sturzo a Palermo. Un cittadino straniero è stato colpito da una bottigliata in testa al culmine di una lite. L’uomo è stato trasportato in pronto soccorso per suturare la ferita. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Al momento non si conoscono i motivi dell’aggressione. I militari stanno visionando le telecamere per individuare i responsabili. Le condizioni del ferito non sono gravi.