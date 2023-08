Agrigento, Firetto: “Statuto della Fondazione bocciato dai revisori dei conti”

“Bocciato dai revisori dei conti lo statuto della Fondazione.” Lo scrive in una nota l’ex sindaco, oggi consigliere comunale di Agrigento, Lillo Firetto. “Ora fa un po’ sorridere e al tempo stesso intristire l’affermazione del sindaco secondo cui il “parere negativo dei revisori dei conti rappresenta una chiamata all’azione che non possiamo sottovalutare”. Siamo seri. Dice anche che sulla base delle loro affermazioni si potrà assicurare che lo statuto rispetti gli standard di trasparenza e affidabilità”. Insomma ci hanno provato a fare i furbetti. E lo avevamo detto. Abbiano uno scatto di onestà e trasparenza e comincino a fare bene le cose per la città che ne ha urgente bisogno” conclude Firetto.