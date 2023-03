Agrigento, furto in panificio: rubati soldi e tre assegni

Ancora un colpo in un panificio ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti a forzare una finestra laterale dell’attività commerciale e fare irruzione.

Una volta dentro hanno rubato i soldi contenuti nel registratore di cassa, circa quattrocento euro, e tre assegni che sono stati subito annullati una volta fatta la scoperta. Il colpo è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in una delle vie centralissime della città dei templi. I ladri, prima di fuggire, hanno ancora danneggiato l’insegna del panificio.

Al via le indagini per risalire ai responsabili. Non è da escludere che la mano possa essere la stessa che qualche giorno fa ha svaligiato un altro panificio in via Callicratide. Un supporto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza nella zona.