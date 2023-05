Agrigento, Gioacchino Alfano nuovo assessore alla pubblica istruzione

Gioacchino Alfano è il nuovo assessore alla pubblica istruzione del comune di Agrigento. Questa mattina si è svolta la formale nomina con l’ingresso nella giunta del sindaco Francesco Miccichè.

“Gioacchino Alfano ha una grande esperienza politica e tecnica. Mi è sempre stato di aiuto nelle criticità dei plessi scolastici. Avrà davanti un gran lavoro da fare ma confido nelle sue capacità.”Così il sindaco di Agrigento, Miccichè.

Alfano, ex consigliere comunale, è dirigente amministrativo dell’istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento. Uomo politico vicino alle posizioni della deputata Giusi Savarino è stato anche coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima.

“Una giornata importante per me e per il nostro gruppo. Sono orgoglioso di questa opportunità e non nascondo l’emozione. Provengo dal mondo della scuola e per questo mi sento ancora più motivato per portare a casa risultati per le scuole agrigentine. Istruzione e cultura vanno a braccetto ed è logico programmare da subito le iniziative per arrivare pronti all’appuntamento di Capitale della Cultura 2025.” Cosi il neo assessore Alfano.

Ad esprimere un augurio è la deputata regionale in quota FdI Giusi Savarino che dichiara: “Si rafforza la squadra di Fratelli d’Italia insieme a Costantino Ciulla e Gerlando Piparo. A lui le importanti deleghe alla pubblica istruzione, urp, rapporti con l’Azienda Sanitaria Provinciale, servizi demografici e pari opportunità. Sono sicura che saprà onorare con impegno la carica che va a ricoprire e farsi non solo portatore instancabile delle istanze del territorio, ma anche perseguire fattivamente, insieme ai colleghi di Fratelli d’Italia, gli obiettivi comuni. Rivolgo un affettuoso saluto e ringrazio per quanto fatto nel corso del suo mandato l’ing. Valeria Proto che si è dedicata sin dal momento della sua nomina, con dedizione e grande spirito di servizio, alla città di Agrigento.Rinnovo i miei auguri di buon lavoro al Sindaco Miccichè che con una squadra sinergica e rinvigorita affronterà con maggiore energia e determinazione la fase complicata ed esaltante di Agrigento capitale della cultura 2025.”