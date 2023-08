Agrigento Gorizia e la cultura: incontro tra i sindaci

Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha ricevuto Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, designata Capitale Europea della Cultura 2025 insieme a Nova Gorica.

Distanti 960 km in linea d’aria ed oltre 1.500 km su strada, Agrigento e Gorizia, entrambe porte d’Italia ed Europa per l’immigrazione rispettivamente dal Mediterraneo e dalla rotta balcanica, si ritrovano ad essere Capitali nello stesso anno.

“È stato un incontro piacevole e interessante, una opportunità per condividere il percorso avviato da Gorizia e Nova Gorica per gli aspetti che saranno certamente utili anche ad Agrigento e al direttore Roberto Albergoni, presente all’incontro. Agrigento e Gorizia possiedono una storia plurimillenaria che adesso verrà ulteriormente promossa, dichiara il primo cittadino della città dei Templi. In quest’ottica, abbiamo concordato iniziative comuni, capaci di rendere ancora più efficaci le rispettive offerte in una sorta di gemellaggio culturale”.

Erano presenti all’incontro anche Giuseppe Taibi e Pasquale Seddio.