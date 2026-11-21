I Carabinieri di Agrigento celebrano la Virgo Fidelis. Una messa è in corso presso la Basilica della Beata Maria Vergine Immacolata di Agrigento, alla presenza delle Autorità provinciali, celebrata dall’Arcivescovo Metropolita di Agrigento, Alessandro Damiano.

Maria Virgo Fidelis, la Vergine Fedele, esempio di umiltà, dedizione e perseveranza. Proclamata Patrona dell’Arma da Papa Pio XII nel 1949, accompagna spiritualmente generazioni di Carabinieri, che in Lei trovano forza e fiducia per affrontare le sfide della propria missione. Una fedeltà che si traduce quotidianamente in coraggio, responsabilità e vicinanza ai cittadini; che si rinnova in ogni servizio e in ogni gesto compiuto per la sicurezza e il bene della collettività.

In questa giornata ricorre anche l’ “85° Anniversario della Battaglia di Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano”.