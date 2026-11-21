Il Giudice delle Indagini preliminari, Erina Cirincione, su richiesta della Procura della Repubblica di Termini Imerese guidata dal Procuratore Angelo Cavallo, sulla scorta delle indagini coordinate dal Sost. Proc. Raffaele Cammarano e sviluppate dai carabinieri della Stazione di Santa Flavia, ha emesso l’ordinanza di applicazione provvisoria di Misura di Sicurezza nei confronti di un 33 enne di Santa Flavia, che nel pomeriggio del 30 ottobre 2026, ha brutalmente aggredito, senza alcun motivo evidente, un pensionato del luogo riducendolo in fin di vita.

L’aggressore, inizialmente sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio presso l’Ospedale di Termini Imerese, è risultato, sulla scorta degli accertamenti avviati in via d’urgenza dalla Procura, incapace di intendere e di volere e per questo, stante la sua rilevata e concreta pericolosità sociale, si è reso necessario, ai fini dell’esigenza di tutela della collettività, l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con affidamento al Centro di Salute mentale ed in attesa di reperire la disponibilità da parte di una R.E.M.S. (struttura residenziale per l’esecuzione di misura di sicurezza).

Il reato contestato all’aggressore dalla Procura nella richiesta avanzata al Giudice, stante la violenza inaudita esercitata nei confronti del pensionato, le modalità dell’aggressione e le gravissime lesioni riportate dalla vittima, è di tentato omicidio. In data 16 novembre 2026, la misura è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Santa Flavia che hanno effettuato le indagini, notificandola all’indagato.