“Da padre di due figli ci tengo a dire la mia, un paese ven­duto alla cri­mi­na­lità. Per­ché? Fanno ciò che vogliono da decenni”. Comincia così un volantino stampato e diffuso per tutta Canicattì che sta facendo particolarmente “rumore”. Nel foglio, infatti, qualcuno ha pubblicato nomi e cognomi di presunti criminali: trafficanti di droga, usurai, ladri. “Quando voi geni­tori – si legge nel volantino – gli offrite un caffè o li salu­tate pas­sa­tevi la mano sul petto e pen­sate ai vostri figli che andranno via se avranno la for­tuna e la forza di non dro­garsi. Avete distrutto un paese- con­clude l’autore dello scritto ano­nimo. Andate via”.