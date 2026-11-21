Canicattì, un volantino distribuito in città con nomi e cognomi di presunti trafficanti e criminali
Nel foglio, infatti, qualcuno ha pubblicato nomi e cognomi di presunti criminali: trafficanti di droga, usurai, ladri
“Da padre di due figli ci tengo a dire la mia, un paese venduto alla criminalità. Perché? Fanno ciò che vogliono da decenni”. Comincia così un volantino stampato e diffuso per tutta Canicattì che sta facendo particolarmente “rumore”. Nel foglio, infatti, qualcuno ha pubblicato nomi e cognomi di presunti criminali: trafficanti di droga, usurai, ladri. “Quando voi genitori – si legge nel volantino – gli offrite un caffè o li salutate passatevi la mano sul petto e pensate ai vostri figli che andranno via se avranno la fortuna e la forza di non drogarsi. Avete distrutto un paese- conclude l’autore dello scritto anonimo. Andate via”.