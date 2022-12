Agrigento, i Vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara

Oggi 4 dicembre, si festeggia Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco. La Santa rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo. Radici in cui affonda il senso di appartenenza del personale al Corpo dei Vigili del Fuoco.

Ad Agrigento si è svolta una cerimonia all’interno del comando provinciale alla presenza del comandante Ing. Giuseppe Merendino, dei funzionari tecnici e del personale operativo in turno di servizio; si è proceduto prima l’anzabandiera e successivamente è stata deposta un omaggio floreale in onore e ricordo dei caduti, sulla lapide posta nel giardino della caserma.