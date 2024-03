Agrigento, il comitato di via Gioeni: “tanto vandalismo, urge maggiore controllo”

Non solo scritte intimidatorie, il comitato della Via Gioeni rende noto che ormai da tempo la via è soggetta di vari atti di vandalismo. Rifiuti abbandonati al civico 88, la piccola aiuola distrutta più volte, per non parlare del furto della ringhiera lignea che era stata donata dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè. “Siamo cittadini stanchi di vedere un lento ed inesauribili degrado della nostra città. Constatiamo un allarmante dissesto nei servizi elargiti (dove esistono), con mille carenze e difficoltà e dove sembra essere caduto impietoso il velo della rassegnazione di tutti. E l’inciviltà in tutto questo sembra avere vita facile. Più volte abbiamo denunciato i danni subiti, più volte abbiamo segnalato a chi di competenza, prima tra tutti il Prefetto di Agrigento. Il nostro amato quartiere, costituito da gente di buona volontà, è facile preda di teppisti della Domenica. Ci sono competenze dei cittadini e competenze delle istituzioni , urge un controllo maggiore sul territorio!” scrivono in una lunga nota il comitato dei residente della via Gioeni.