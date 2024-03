Agrigento, il messaggio di pace e di auguri dell’arcivescovo Alessandro Damiano (vd)

“E’ la pace il primo augurio che il Salvatore porta dentro quell’oscurità. Nessun commento, nessun biasimo, nessun interrogativo, soltanto: Pace! Ecco la potenza della Resurrezione, ecco cosa è veramente Pasqua per me, per voi, per tutti. E il coraggio, a volte difficile, di entrare nei cenacoli chiusi delle nostre Vite, delle nostre Comunità, dei nostri Paesi senza puntare il dito, senza accennare agli errori, senza cercare colpevoli ma soltanto con una sola, potente, tuonante parola: Pace! È difficile, impegnativa, forte e innovativa ma, soltanto così, potremo veramente diventare donne e uomini di Resurrezione. E allora sarà Pasqua.” Questo il messaggio d’augurio dell’arcivescovo Alessadro Damiano alla comunità agrigentina.