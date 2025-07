Incendio a Serra Ferlicchio, continua a bruciare il terreno: pericolo diossina per i residenti

Continua ancora a bruciare il terreno in contrada Serra Ferlicchio nel quartiere di Fontanelle. Le fiamme, che hanno inizialmente divorato un campo di sterpaglia, nella giornata di ieri, si sono rapidamente propagate, aggredendo e distruggendo la maxi discarica abusiva con rifiuti di vario genere, tra cui materiali pericolosi.

L’aria è irrespirabile, e anche nociva; la gente è costretta a tenere chiuse le imposte a causa del vento che spinge l’odore acre verso le abitazioni di Fontanelle. Pericolo anche per la famiglia che abita a ridosso del terreno, che nelle settimane scorse è stato posto sotto sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria e che vede indagate 15 persone.

Sul luogo ieri hanno lavorato per ore i Vigili del fuoco, che nella giornata di oggi, sono ritornati più volte sollecitati dai residenti, ma in mancanza di mezzi speciali per rimuovere i rifiuti, il terreno continua a bruciare e a rilasciare diossina.