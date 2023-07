Agrigento, il Prefetto in visita istituzionale al Comando della Guardia di Finanza

Nella giornata di ieri il Prefetto della provincia di Agrigento, Filippo Romano, ha fatto visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento. L’Autorità è stata accolta, con gli onori di rito, all’ingresso della caserma sede del Comando Provinciale e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Agrigento, nella centralissima via Atenea, dal Col. Rocco Lopane, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, che lo ha accompagnato nel corso della visita.

Al Prefetto di Agrigento, nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte tutti i Comandanti dei Reparti della Guardia di Finanza operanti, sia a terra che in mare, nel territorio agrigentino, sono state illustrate le principali attività operative condotte dal Corpo nei variegati settori della propria missione istituzionale, con un focus sulle attività di monitoraggio e controllo dei flussi di finanziamenti derivanti dalle misure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché sulle altre attività di vigilanza sulla corretta destinazione dei fondi pubblici, anche di natura comunitaria, erogati a sostegno dell’economia locale.

Al termine dell’incontro, il Prefetto di Agrigento si è intrattenuto con una rappresentanza del personale della Guardia di Finanza per ringraziarli personalmente per l’impegno quotidiano profuso nelle attività a sostegno della comunità locale, esprimendo il proprio plauso sia per i risultati raggiunti nell’ambito delle specifiche competenze, ma anche per la disponibilità e lo spirito di collaborazione interistituzionale costantemente offerta ogni qualvolta le esigenze di sicurezza e ordine pubblico lo hanno richiesto.

Il Prefetto di Agrigento, anche in questa circostanza, ha voluto rimarcare la propria soddisfazione per l’efficienza e lo spirito di collaborazione che contraddistingue le Forze di Polizia che operano nella provincia.