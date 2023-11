Agrigento, il Siap dona defibrillatore alla Questura

“La Segreteria Regionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia SIAP – Sicilia annuncia la consegna del primo defibrillatore destinato alla Questura di Agrigento, che fino ad oggi ne era sprovvista. L’apparecchiatura sarà installata all’ingresso di Piazza Vittorio Emanuele, n. 2, e costituirà un importante presidio salvavita sia per i poliziotti che per gli utenti. Il defibrillatore sarà ufficialmente consegnato domani, alle ore 18:30, al Questore Dr. Emanuele Ricifari presso i locali della Questura, a seguito di un’iniziativa congiunta tra Conflavoro Pmi, la Polizia di Stato e il Sindacato SIAP. Il dispositivo sarà donato dal Presidente Regionale di Conflavoro Pmi, Giuseppe Pullara, il quale ha sottolineato l’importanza della mission condivisa con la Polizia di Stato riguardante la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro.A testimonianza del valore che il SIAP attribuisce a questa iniziativa, alla cerimonia di consegna, organizzata dalla Segreteria Provinciale SIAP – Agrigento e dalla Segreteria Regionale SIAP – Sicilia, parteciperanno il Segretario Nazionale Generale Giuseppe Tiani, il suo vice il Segretario Nazionale Luigi Lombardo. Tiani ha dichiarato quanto sia fondamentale la collaborazione tra organizzazioni professionali e istituzioni al fine di promuovere concretamente la cultura della sicurezza e della prevenzione.Il Questore Ricifari ha espresso la sua gratitudine per il gesto di valore compiuto da Conflavoro, sottolineando l’importanza della costruttiva collaborazione con il SIAP”.