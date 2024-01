Agrigento, in fiamme scooter posteggiato lungo la strada: indagini

Fiamme in via Venezia, nei pressi della via Callicratide ad Agrigento, dove è divampato un incendio che ha devastato un ciclomotore che era stato lasciato posteggiato lungo la strada. Sono stati alcuni residenti a lanciare l’allarme; sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento il rogo è messo in sicurezza l’area ed evitare che le fiamme si estendessero ad altri veicoli posteggiati vicini. Indaga la polizia sul caso.