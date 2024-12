Agrigento, inaugurato il presepe in via San Girolamo

Il rinomato e tradizionale presepe in via san Girolamo anima il centro storico di Agrigento anche in occasione delle festività natalizie 2024. L’allestimento, a cura del quartiere, è stato appena inaugurato, circondato da tanti cittadini accorsi per condividere un’occasione di aggregazione e di immedesimazione nell’atmosfera natalizia, arricchita anche con intrattenimenti artistici e degustazioni tipiche locali, come la cuccìa. L’esposizione del presepe proseguirà fino al 6 gennaio, tra visite, novene e altri momenti di socialità. Tale attività rientra nel programma “25° Natale del Centro Storico di Agrigento”, patrocinato dal Comune.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, esprime apprezzamento verso l’iniziativa e aggiunge: “Sono grato al quartiere del centro storico per contribuire ogni anno ad alimentare i sentimenti e le emozioni legate al Natale, ravvivando la parte più antica della città di Agrigento, e donando occasioni di aggregazione e gioia ai residenti e non solo”. E il consigliere comunale Sergio Burgio, presente all’inaugurazione, afferma: “Mi preme ringraziare gli organizzatori di questa rappresentazione natalizia che impreziosisce un’area importante del centro storico della nostra città, l’amico Mario Gallo e tutti coloro che, con lui, hanno voluto mettere a disposizione buona volontà e creatività per realizzare questo bellissimo presepe artigianale. È inoltre doveroso, da parte mia, ringraziare l’Amministrazione, con in testa il Sindaco Miccichè, che mi ha chiesto di portare il suo saluto, e che può certamente dirsi orgogliosa di questo significativo dono natalizio offerto a tutti i residenti e ai tanti visitatori che, certamente, vorranno fare due passi dal centro per venire a vedere di persona questa che definirei una vera opera d’arte. Grazie a tutti e un felice Natale alle vostre famiglie.”