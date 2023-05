Agrigento, incendio in appartamento per corto circuito: donna intossicata 

Momenti di panico in via San Vito, nel centro di Agrigento, per un incendio divampato all’interno di un appartamento. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato innescato da un corto circuito di una presa posta dietro il divano.

Le fiamme, in breve tempo, hanno avvolto e distrutto la poltrona. La proprietaria di casa, presente al momento dell’incendio, ha tentato di spegnere autonomamente il fuoco rimanendo intossicata dal fumo e leggermente ustionata a mani e volto.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento e i vigili del fuoco del Comando provinciale. Presente anche il personale sanitario che ha medicato la donna sul posto.

LE IMMAGINI