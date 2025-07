Agrigento, incidente con due feriti: madre di uno di loro  ringrazia medici e forze dell’ordine

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente lungo via Luca Crescente, ad Agrigento, nel tratto che collega San Leone al centro città. Coinvolti uno scooter Piaggio Liberty, con due giovani a bordo, e una Nissan Juke. L’impatto è avvenuto in curva, in un tratto già noto per la sua pericolosità.

I due ragazzi sullo scooter sono rimasti feriti: uno ha riportato la frattura del setto nasale e traumi al volto, l’altro contusioni ed escoriazioni. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Il ringraziamento di R.L.G., madre di uno dei due giovani, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine:

“Sono profondamente grata ai medici e a tutto il personale del pronto soccorso per la competenza, la prontezza e l’umanità dimostrate. In un momento di grande paura, ci hanno fatto sentire accolti e rassicurati. Mio figlio, che dovrà probabilmente sottoporsi a un intervento al naso, è stato seguito con attenzione e delicatezza.”

R.L.G. ha poi rivolto un ringraziamento anche agli agenti della Polizia di Stato per il loro intervento tempestivo e la disponibilità dimostrata durante le fasi concitate successive all’incidente.