Agrigento, investita da auto mentre attraversa la strada: ferita

Una giovane immigrata residente ad Agrigento è rimasta ferita dopo essere stata investita mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’impatto è stato violento e la donna è stata sbalzata sul selciato riportando traumi sparsi. L’incidente è avvenuto nel centro cittadino. Alla guida dell’automobile – una Toyota Yaris – c’era una cinquantatreenne agrigentino. La donna ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

E in via XXV Aprile, sempre ad Agrigento, si è registrato un altro incidente stradale. Un cinquantenne alla guida di uno scooter si è schiantato contro un’autocisterna parcheggiata. Il conducente ha riportato traumi sparsi ed è stato soccorso. Dai successivi accertamenti è emersa la sua positività all’alcol test. Per questo motivo, oltre ad una denuncia, gli è stata anche ritirata la patente di guida.