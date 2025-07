Accusa malore durante concerto in piazza Stazione, salvato da poliziotto e operatori 118

Accusa un malore e si accascia, privo di sensi, a terra. Momenti di panico ieri sera in piazza Stazione, ad Agrigento, dove si stava svolgendo il concerto di Lello Analfino in occasione dei festeggiamenti in onore di San Calogero. Un uomo è crollato improvvisamente al suolo senza dare segni di vita. Il suo cuore, di fatto, aveva cessato di battere.

Provvidenziale è stato l’intervento di un poliziotto che, notando la scena, non ci ha pensato due volte ad eseguire le manovre di cardiorianimazine sul malcapitato. Una manovra che è risultata decisiva per le condizioni di salute dell’uomo che, poco dopo, ha ripreso a respirare. Altrettanto provvidenziale è stato poi l’intervento degli operatori del 118 dell’associazione Gise. I sanitari hanno effettuato un elettrocardiogramma a bordo dell’ambulanza per poi trasferirlo in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio.