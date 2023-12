Agrigento, investito da auto mentre attraversa: 40enne in ospedale 

Un quarantenne agrigentino è stato investito da un’auto in corsa, guidata da un cinquantenne, mentre stava attraversando la strada in via Empedocle, nel centro di Agrigento. Il pedone, dopo l’impatto, è stato immediatamente soccorso dagli operatori che lo hanno trasferito in ospedale. Per fortuna non è in pericolo di vita ma ha riportato traumi sparsi. Il fatto è avvenuto a poca distanza dal parcheggio pluripiano. Ad occuparsi della ricostruzione della dinamica dell’incidente sono gli agenti della polizia locale di Agrigento.