Elezioni provinciali ad Agrigento, gli attestati di auguri al presidente Pendolino

“Due splendide notizie dalle elezioni provinciali siciliane: la vittoria del nostro Giuseppe Pendolino ad Agrigento e l’affermazione di Salvatore Quinci nella provincia di Trapani. Due grandi amministratori che si sono affermati con grandissima determinazione e lavoro di squadra. Siamo sicuri che faranno un ottimo lavoro per il proprio territorio”. Lo dice Davide Faraone, vice presidente di Italia Viva.

“Auguriamo al nuovo presidente un mandato ricco di successi e di impegno per lo sviluppo e il benessere del nostro territorio. La CGIL è pronta a collaborare e a lavorare insieme per affrontare le sfide che ci attendono, promuovendo un dialogo costruttivo e un’attenzione particolare alle esigenze dei lavoratori e delle comunità locali”, ha dichiarato il segretario della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, desidera esprimere i propri più sinceri auguri di buon lavoro a Giuseppe Pendolino, eletto Presidente del Libero Consorzio di Agrigento.“E’ necessario sviluppare progetti e lavorare sulle iniziative in corso nella provincia di Agrigento, mirati a migliorare vari aspetti come le infrastrutture, i servizi e la qualità della vita. Tra questi avviare diversi programmi di finanziamento per migliorare le infrastrutture, le strade e i servizi pubblici nelle aree rurali e urbane Agrigentine. Considerando il patrimonio archeologico e naturale di Agrigento, ci sono iniziative volte a migliorare i servizi turistici, con investimenti in strutture ricettive, segnaletica e percorsi culturali, per valorizzare il territorio e creare opportunità di sviluppo economico, continua Buscemi, e poi portare a termine, e riprogrammare progetti di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, con fondi dedicati a migliorare le strutture e le dotazioni tecnologiche, per offrire un ambiente più sicuro e moderno agli studenti ed infine progettare iniziative per promuovere il trasporto pubblico e la mobilità dolce, come piste ciclabili e servizi di navetta, per ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria”, ha concluso il segretario generale della Cgil che auspica un proficuo rapporto di collaborazione con le istituzioni locali.

Il vice presidente nazionale di Conflavoro e segretario regionale della Sicilia, Giuseppe Pullara, augura buon lavoro a Giuseppe Pendolino, eletto Presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento segnando un momento storico per il territorio dopo anni di commissariamento.

Giuseppe Pullara dichiara: “Conflavoro è pronta a contribuire con idee e progetti per affrontare le sfide del territorio agrigentino, promuovendo la cultura imprenditoriale e sostenendo le realtà locali. Un nuovo percorso, caratterizzato dalla collaborazione tra istituzioni e associazioni come Conflavoro-conclude Pullara– potrebbe segnare un punto importante per Agrigento e i suoi comuni, aprendo la strada a una nuova era di crescita e sviluppo”.